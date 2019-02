Die Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) ist früh dran. Die Prinzen der Region treffen sich am Donnerstag in der Kreisstadt, da muss die Sporthalle zeitig zur Narrhalla umgebaut sein. Die Holzplatten, die den Boden in den kommenden Wochen schützen sollen, sind schon ausgelegt. Der Teppich, die Schicht darüber, bekommt einen Tritt und rollt quer durch die BBS-Halle. „Da muss die 13 hin“, ruft Michael „Brändy“ Brand. Die Rollen sind nummeriert, der Oberst der Stadtsoldaten hat die Abläufe im Blick.

Auch das gute Dutzend Helfer an diesem Freitagabend weiß genau, was zu tun ist. Schon mittags hat der Trupp mit der Arbeit begonnen, glücklicherweise hat die Stadt die Schneemassen vor ...

Lesezeit für diesen Artikel (693 Wörter): 3 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.