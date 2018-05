Burg Pyrmont: Hier werden Märchen wahr

Es war einmal eine Burg, so schön und traumhaft wie keine andere im ganzen Land. Und wer sie erklomm, der versank ganz und gar im Reich der Märchen und Sagen. Burg Pyrmont wurde sie geheißen, und es strömten zu ihr Menschen ohne Zahl, um ihrem Zauber zu verfallen.

Rapunzel, Dornröschen und Frau Holle: Zumindest in der Fantasie der Besucher könnten sie alle auf der Burg Pyrmont ihr Zuhause finden. Foto: Brigitte Meier

Von unserer Mitarbeiterin Brigitte Meier

Wer die Burg Pyrmont schon erleben durfte, wird den grimmschen Einstieg verstehen. Denn kaum eine andere Burg verdient das Prädikat märchenhaft so sehr wie das erhabene Gemäuer in Roes. Allein der Weg dorthin auf dem Mosel-Traumpfad Pyrmonter Felsensteig ist sagenhaft. Und der Anblick der Burg, die seit Ende des 12. Jahrhunderts majestätisch auf dem bewaldeten Schieferfelsen über dem Elzbachtal thront, ist prächtig.

Wer das Gemäuer erreicht und das Burgtor passiert, fühlt sich wie Prinz oder Prinzessin. Betört vom süßen Duft unzähliger Rosen, die die alten Mauern oder dornigen Sträucher und knorrigen Bäumchen emporranken, sieht man beinahe vor sich, wie das im Turm schlafende Dornröschen vom Prinzen wachgeküsst wird. Oder wie das verliebte Paar über lauschige Pfade vorbei an malerischen Plätzen durch die Terrassengärten rund um die Burg schlendert. Beim traumhaften Ausblick vom 25 Meter hohen Bergfried sucht der Besucher schon nach Rapunzel. Und beim Blick in den etwa 50 Meter tiefen Brunnen kommt das Märchen von Frau Holle in den Sinn. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Burg Pyrmont auch für romantische Hochzeitsfeiern genutzt werden kann.

Doch als die Architekten Helmut Hentrich und Heinrich Petschnigg 1963 die Burg – beziehungsweise das, was davon noch übrig war – erwarben, ließen sie sich nicht von Träumereien leiten. Sie verfolgten nüchtern den Plan, die verfallende Ruine wieder aufzubauen. Dabei legten sie Wert darauf, aus Altem und Neuem eine harmonische Einheit zu schaffen. 1990 wurde das Areal, das sich bis heute in Familienbesitz befindet, wieder geöffnet.

Besonderheiten sind eine nahezu erhaltene, kleine Kapelle aus dem 15. Jahrhundert und die mittelalterliche Burgküche mit ihrem riesigen, offenen Kamin – vor dem seinerzeit, so wirkt es beinahe, auch schon Sagen und Märchen erzählt wurden. Die Wohnräume sind mit Antiquitäten ausgestattet, die teils eine Verbindung zur Geschichte der Burgeigentümer herstellen.

Derer gab es viele, die Historie der Burg Pyrmont ist wechselvoll. Erstmals 1225 erwähnt, wurde sie durch Kuno von Schönburg errichtet. Dessen Sohn Kuno II. nannte sich erstmals „Herr zu Pyrmont“. Durch Heirat kam das bedeutende Grafengeschlecht von Eltz schließlich an die Burg. Doch wie im Märchen stritten die Eltzer heftig um das Erbe, sodass ein Teil an die Familie Waldbott von Bassenheim verkauft wurde. Ein anderer Anteil gelangte 1710 über Umwege ebenfalls an die Waldbotts, die die mittelalterliche Burg zum barocken Schloss umbauten. 1794 wurde die Burg zum französischen Nationaleigentum erklärt, später versteigert, und der neue Eigentümer Franz Georg Weckbecker aus Münstermaifeld verkaufte alles, bis nur noch eine traurige Ruine übrig blieb. Erst Hentrich und Petschnigg gelang es, Burg Pyrmont Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Was sie hier erschaffen haben, ist ein modernes Märchen.

Service zur Burg Pyrmont



Anfahrt:

Burg Pyrmont liegt bei Roes, 5 Kilometer von der A 48, Abfahrt Kaifenheim. Die Zufahrt mit dem Pkw oder Bus ist bis zum Burgtor möglich. Das Parken ist kostenlos. Ab 1. Mai bis zum 31. Oktober fährt viermal täglich samstags, sonntags und feiertags der Burgenbus (Linie 330). Öffnungszeiten:

Die Burg ist in der Saison vom 1. Mai bis zum 3. Oktober an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr zu besichtigen, letzter Einlass 15 Uhr. Eintrittspreise:

Erwachsene 5 Euro, Familien (Eltern und ihre Kinder) 15 Euro, Kinder und Jugendliche (4 bis 16 Jahre) 3,50 Euro, Gruppen ab 20 Personen pro Person 4,50 Euro. Reisegesellschaften ab 20 Personen werden um rechtzeitige Voranmeldung gebeten. Dann ist auch eine Besichtigung an anderen Tagen möglich. Bevor die Besucher die Burg auf eigene Faust erkunden können, werden sie mit einem Videofilm eingeführt. Gastronomie und Hotel:

Zu Füßen der Burg liegt der Landgasthof Pyrmonter Mühle, Telefon 02672/7325, info@pyrmonter-muehle.de. Geheimtipp:

Burg Pyrmont bietet den perfekten Rahmen für eine romantische Trauung im Rittersaal und eine märchenhafte Feier. Infos gibt es beim Standesamt der Verbandsgemeinde Kaisersesch, Telefon 02653/999 622, und unter www.burg-pyrmont.de. Auf Wunsch sind auch kirchliche oder freikirchliche Trauungen möglich, zum Beispiel im Kastaniengarten. Informieren können sich Paare auch bei der Hochzeits- und Eventmesse, Samstag und Sonntag, 5. und 6. November. Adresse:

Burg Pyrmont, 56754 Roes, www.burg-pyrmont.de, E-Mail info@pyrmonter-muehle.de

