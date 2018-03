Bundesbank-Bunker ist nun Denkmal

Aus unserem Archiv

Cochem

Der ehemalige Bunker der Bundesbank in Cochem-Cond ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Dies teilte der Verein „Bunker Dokumentationsstätten“ auf seiner Homepage mit. Danach ist die ehemalige Bunker- und Tresoranlage in die Liste der Kulturdenkmäler Rheinland-Pfalz aufgenommen worden, wofür der gute bauliche Zustand und die historische Bedeutung für die Unterschutzstellung entscheidend gewesen seien. Nach Vereinsangaben wurde damit erstmals eine Zivilschutzanlage in ihrem Originalzustand unter Schutz gestellt.