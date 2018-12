Lesen bildet, sorgt für mehr Erfolg in der Schule und macht außerdem auch noch Spaß. Damit auch Kinder, die sich normalerweise keine Bücher leisten können, in den Genuss des Lesens kommen, sammeln die Cochemer Serviceklubs Lions, Rotary, Rotaract und Soroptimist International bereits zum neunten Mal neue sowie gut erhaltene Buchspenden für die Tafel. Die Federführung übernahm in diesem Jahr der Lions Club Cochem, der die gespendeten Bücher prüfte und anschließend in Geschenkpapier verpackte.

„Aktuelle Kinder- und Jugendliteratur ist genauso gern gesehen wie bewährte Klassiker. Wichtig ist nur, dass die Bücher in neuer Rechtschreibung verfasst sind“, so Soroptimistin Hiltrud Thiel. Rund 200 Exemplare – ...

