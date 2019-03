Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat kürzlich eine zwischenzeitlich zugestellte Anklage zum Landgericht (Schwurgericht) in Koblenz gegen einen 33 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen erhoben. Dieser soll Ende Oktober vergangenen Jahres einen Brandanschlag auf eine Gaststätte in der Cochemer Altstadt verübt haben. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Handlungen des Angeschuldigten als versuchten Mord, vollendete gefährliche Körperverletzung, versuchte schwere Brandstiftung und versuchte Brandstiftung mit Todesfolge sowie als Verstoß gegen das Waffengesetz.

Der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zufolge soll sich am 27. Oktober 2018 in der Cochemer Altstadt Folgendes abgespielt haben: Der Angeschuldigte begab sich abends maskiert in eine Gaststätte in der Cochemer ...