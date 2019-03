Die Zeiten, in denen sich Antiquitätenhändler eine goldene Nase verdienten, sind lange vorbei. Und auch die Freizeit, die Günter Kronz neben der Arbeit bleibt, ist nicht der Antrieb. Denn sein Beruf führt nach eigener Aussage weder zu großen Reichtümern noch zu übermäßigem Müßiggang. Mit seiner eigenen Antiquitätenhandlung hat sich Günter Kronz vor rund 13 Jahren seinen Traum erfüllt.

Schlendert man durch seine Kunsthandlung Entenpfuhl in Kaisersesch, kann man sich fast in einem Museum wähnen und in vergangenen Zeiten schwelgen. Alte Waschtische, Schränke, eine Babywiege oder zu Tischen umgewandelte ...