Aus ungeklärter Ursache ist am frühen Samstagmorgen ein Auto frontal gegen eine Felswand zwischen Burgen und Treis-Karden geprallt. Der 54 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Cochem-Zell wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen für das Geschehen.

Gegen 5 Uhr am Samstag befuhr der Mann aus dem Kreisgebiet die B 49 von Burgen in Richtung Treis-Karden. In Höhe des Abzweiges zum Lützbachtal kam sein Auto aus ungeklärter Ursache von ...