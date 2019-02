Nicht nur närrisch gut drauf, sondern verdammt froh darf die Cochemer Karnevals-Gesellschaft (CKG) in die heiße Phase der Session gehen. Warum? Bei der zweiten Prunksitzung wurde nicht nur das Motto „Seyd 170 Joar laacht un' schunkelt der Cochemer Noar“ von gut 100 Akteuren auf unterhaltsamste Art mit Leben gefühlt. Die Darbietungen auf der Bühne offenbarten auch: Die CKG verfügt über genügend kreativen und mutig-frechen Nachwuchs, um auch die nächsten 170 Jahre zuversichtlich anzugehen.

In heimischer Mundart, mit viel Humor gewürzt, lässt Zumme-Clown Jakob Heimes so manches „Stückelcher“ Revue passieren, das sich in Cochem ereignet hat: „Oos Cochem, dat es Joar net schien, es'/ ...