Die Situation an der Kreuzung der L 52 und der K 33 (Abzweig nach Mertloch) ist seit Jahren problematisch. Immer wieder geschehen dort Unfälle. Künftig soll ein Kreisel die Situation entschärfen.

Bereits seit 2014 bemüht sich die Stadtführung um eine Lösung. In diesem Jahr soll es nun konkret werden. Geplant ist eine Verkehrskreisel, der an dieser Stelle in erheblichem Maße zur ...