Verein erstattet Anzeige wegen Tierquälerei: Zwölf verwilderte Katzen aus Haus in Gierschnach geholt

Gierschnach

Entsetzen bei den Katzenschutzfreunden (KSF) Rhein-Ahr-Eifel: Andrea Brezina, Vorsitzende des Vereins aus dem Kreis Ahrweiler, und ihr Mann haben am Karnevalsonntag zwölf Katzen aus einem Haus in Gierschnach gerettet. Schon seit Längerem sind Dutzende herumstreunende verwilderte Katzen, die sich unkontrolliert vermehren, in dem Maifeldort ein Problem. Die vorgefundenen Zustände haben die Tierfreunde jetzt jedoch abermals schockiert, wie der Verein gestern mitteilte.