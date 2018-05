Paulinchen und Bootsmann sind zwei süße Welpen. Sie kuscheln sich aneinander, tollen herum, spielen mit den bunten Kissen. Dass sie als Pitbull-Terrier auf der Liste gefährlicher Hunde stehen, hat sie vor Kurzem ins Koblenzer Tierheim gebracht. Die Welpen aus Bulgarien lebten auf Beton in einem Hinterhof und wurden beschlagnahmt. Ihre Besitzer hätten sie erst gar nicht ins Land bringen oder hier kaufen dürfen. Sogenannte Listenhunde dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen gehalten werden. Die Rassen, die als gefährlich gelten, sollen perspektivisch aussterben. Auch in den Tierheimen in Mayen und Andernach werden sogenannte Listenhunde aufgenommen.

Eine von ihnen ist Dana. Die Pitbull-Mix-Hündin lebt seit 5 Jahren im Mayener Tierheim – und wurde bislang nicht vermittelt. Leiterin Ruth Drießen erzählt, dass die fuchsfarbene Hündin damals ...

Lesezeit für diesen Artikel (757 Wörter): 3 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.