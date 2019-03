Pendler in der Vordereifel müssen sich ab der kommenden Woche auf mehrwöchigen Behinderungen auf der Bundesstraße 410 einstellen. Ab Montag, 11. März starten die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn, beginnend von Boos über die Ortschaft Lind bis hin zum ehemaligen Bundeswehrdepot zwischen Lind und Kreuznick. Die Sanierung ist laut des ausführenden Landesbetrieb Mobilität erforderlich, da vorhandene Risse in der Deckschicht zu weiteren Schäden führen würden, die ohne die jetzt vorgesehenen Maßnahmen später weitaus höhere Kosten verursachen würden.

Die oberste Schicht der Bundesstraße 410 muss abgefräst und neu aufgebracht werden. Der LBM rechnet mit vier Wochen Bauzeit. Foto: Martin Boldt Die obere Asphaltschicht wird abgefräst und durch eine ...

