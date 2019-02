Mit seinem Haushaltsplan für das laufende Jahr hat sich der Zweckverband Ferienregion Laacher See klare Ziele gesetzt. Sie betreffen vor allem die Vermarktung der Vulkanregion. Auf vier Projekte will sich der Zweckverband besonders konzentrieren.

Die Sicherung und Vernetzung der Infrastruktur rund um den Laacher See ist ein weiterer Punkt, den der Zweckverband Ferienregion Laacher See in diesem Jahr in Angriff nehmen möchte.Foto: Vollrath 1 Das ...