Felix Geisbüsch aus Mayen hat es in das Finale der RTL-Sendung „Big Bounce“ geschafft. Er konnte sich in der Trampolinshow in der Vorrunde gegen 384 Kandidaten durchsetzten und am Freitag mit 41 Konkurrenten um die Siegprämie von 100.000 Euro kämpfen (die RZ berichtete). Der 17-jährige Schüler verfolgte das Finale am Freitagabend selbst im Kreise seiner Familie vor dem Fernseher und musste feststellen, dass er nur zweimal ganz kurz im Bild der Finalsendung zu sehen war. „Ich habe so was schon geahnt“, sagt Felix Geisbüsch am Tag danach im Gespräch mit der RZ.

