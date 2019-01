Insgesamt 349 Vogelfreunde aus dem Landkreis Mayen-Koblenz sind der Aktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) im Januar gefolgt, Sie haben akribisch eine Stunde lang die verschiedensten Vogelsorten in 236 Gärten gezählt. Insgesamt gab es in der kurzen Zeit 8351 Vogelsichtungen.

Am häufigsten haben die Vogelfreunde dabei den Haussperling beobachtet. In weit mehr als der Hälfte aller Gärten wurde er von den freiwilligen Helfern gesehen, insgesamt 1699-mal, was einem Plus von ...