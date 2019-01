Das Jahr 2018 war ein Jahr der Superlative. „Das trockenste seit 130 Jahren“, bilanzierte zum Auftakt der 58. Maifelder Landwirtschaftswoche Johannes Noll vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR). Das Land Rheinland-Pfalz sei dabei, so der Dienststellenleiter für die Osteifel, im Vergleich zu anderen Regionen zwar noch mit einem blauen Auge davon gekommen, „die Grünlandausfälle waren aber dennoch enorm“.

Wetterexpertin Claudia Kleinert sprach bei der Eröffnung der Maifelder Landwirtschaftswoche in Polch über die Herausforderungen des Klimawandels. Dieser, so die Meteorologin, wird künftig zu weniger Niederschlägen in der Region führen ...