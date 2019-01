Wie tief darf der Mensch in den Prozess der Menschwerdung eingreifen? Aufgeflammt ist kürzlich die Debatte um die frühzeitige Erkennung von Trisomie 21, einer genetischen Veränderung, die bei Down-Syndrom-Kindern zugrunde liegt. Mehr als 100 Bundestagsabgeordnete quer durch alle Fraktionen fordern, dass ethische Fragen bei Bluttests für Schwangere, etwa zur Frage, ob ein Down-Syndrom-Kind im Bauch heranreift, geklärt werden. Die genetische Diagnose mache solche Fortschritte, dass die Frage beantwortet werden müsse, wie mit den Erkenntnissen umgegangen werden soll. Die Mayener Lebenshilfe, in deren Einrichtungen Kinder und Erwachsene mit Down-Syndrom leben und betreut werden, warnt davor, dass die Debatte in eine falsche Richtung läuft.

„Menschen mit Down-Syndrom dürfen nicht etikettiert werden, sie haben den gleichen Lebenswert wie jeder andere Mensch auf der Welt“, sagt Josef Brodam, der Leiter der Lebenshilfe in Mayen. Anfang des ...

Lesezeit für diesen Artikel (608 Wörter): 2 Minuten, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.