Wie lässt sich der Aussichtspunkt am Krahnenberg eindrucksvoll in Szene setzen, touristisch aufwerten und dabei auch den Naherholungswert für die Bürger steigern? Um die Kanzel an Andernachs Hausberg mit dem weiten Blick über Andernach, den Rhein bis hinein ins Neuwieder Becken weiter aufzuwerten, wurde in Kooperation zwischen der Stadt Andernach sowie der Hochschule Koblenz ein Wettbewerb ausgelobt, bei dem Studenten ihre Vision eines Skywalks realisieren sollten. Nun wurden die Entwürfe im Historischen Rathaus in Andernach der Öffentlichkeit vorgestellt und von einer Jury prämiert.

Eine gemeinsame Ausgangssituation, eine klar formulierte Aufgabenstellung, sieben höchst kreative und zugleich individuelle Ideen für den Aussichtspunkt hoch über Andernach: 23 Studenten der Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen erarbeiteten in sieben ...

Lesezeit für diesen Artikel (505 Wörter): 2 Minuten, 11 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.