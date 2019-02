Mit einem neuen Onlinesystem will die Stadt Andernach Eltern bei der Suche nach einem Kita-Platz helfen. Das Programm „Little Bird“ funktioniert zum einen wie eine Suchmaschine, mit der sich die Eltern über Betreuungseinrichtungen informieren können. Zum anderen können die Einrichtungen auch gezielt nach einem Platz angefragt werden.

Nach einem Jahr Vorbereitungszeit ging das Programm am Freitagmorgen an den Start. Unter www.little-bird.de/andernach können Eltern wie bei einer Suchmaschine nach Kitas in Andernach recherchieren. Alle 21 Einrichtungen sind dort ...