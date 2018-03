Den Bienen in ihre Stöcke geschaut

Aus unserem Archiv

Mayen

Mehrere Hundert Besucher bevölkerten am Tag der offenen Tür inmitten Hunderttausender frei fliegender Bienen das Gelände des Fachzentrums für Bienen und Imkerei des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel (DLR) in Mayen. Spezialisten gewährten den Gästen, unter ihnen Imker, interessierte Laien und zahlreiche Familien, einen informativen Einblick in das Leben der Bienenvölker und in die Arbeit mit und an den Bienen.