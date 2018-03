Beschwerden nach Weihnachtsparty: Wird am Mariendom in Andernach zu wild gefeiert?

Die Weihnachtsfeier in der Nacht vor Heiligabend haben im Jugendtreff „Tresor“ der katholischen Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt in Andernach eine lange Tradition: Seit 1976 existiert der ehrenamtlich von Jugendlichen geleitete Treff, kurz vor Weihnachten kommen auch die Ehemaligen im gegenüber des Mariendoms gelegenen Partykeller zusammen, um alte Freunde und Bekannte zu treffen. Doch nicht jeder Andernacher ist gut auf die vorweihnachtliche Sause zu sprechen: An Heiligabend häuften sich in den sozialen Netzwerken die Beschwerden. Anwohner aus der Innenstadt machten ihrem Ärger über nächtliche Ruhestörungen und herumfliegenden Müll Luft.

Rechts im Bild ist der Eingangsbereich des Jugendtreffs „Tresor“ zu sehen, dort führt eine Treppe hinunter zum Partykeller. Über die Auswüchse der traditionellen Weihnachtsparty des Treffs beschwerten sich jüngst einige der benachbarten Anwohner. Foto: Martina Koch

Stadtpressesprecher Christoph Maurer bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, dass auch bei der Verwaltung Beschwerden betroffener Bürger eingingen: „In der Nacht auf den 24. Dezember gab es im Bereich Domplatz eine größere Party, die mit Ruhestörungen und Vermüllungen einherging.“ Besucher der Fete im „Tresor“ hätten nicht nur im Umfeld rund um den Mariendom, sondern in der gesamten Innenstadt für Dreck und Radau gesorgt, werfen gar einige Anwohner dem Jugendtreff vor.

Polizei meldete vergleichsweise ruhige Nacht

Pastor Stefan Dumont von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Andernach ist selbst nicht glücklich über die Verunreinigungen des Domumfelds durch Scherben und Abfall. Rund 300 Besucher haben sich bei der Weihnachtsfeier im „Tresor“ getroffen, schätzt Dumont. Vorwürfe, die Besucher hätten in der Innenstadt randaliert, weißt er allerdings entschieden zurück: „Dass der Platz am Morgen danach voller Müll ist, das sind Auswüchse, die so nicht sein müssen. Es ist ärgerlich, dass sich einige der Besucher nicht benehmen können.“ Sachbeschädigungen, wie sie etwa vor Silvester im Umfeld der Kita Maria Himmelfahrt begangen wurden, seien durch die Gäste des „Tresor“ aber nicht verübt worden.

Der kommissarische Leiter der Polizeiinspektion Andernach, Thomas Reuter, bestätigt diese Einschätzung: Man habe in der Nacht auf Heiligabend zwar mehrere Jugendliche in der Straße „Auf der Wick“ kontrolliert, die dort gelärmt hätten, dabei ergaben sich aber keine Hinweise auf Straftaten. Des weiteren wurden der Polizei in der entsprechenden Nacht mehrere umgetretene Mülltonnen in der Breite Straße gemeldet. Aus Sicht der Beamten habe es sich keineswegs um eine besonders unruhige Samstagnacht gehandelt: „Solche Vorfälle haben wir in Andernach am Wochenende regelmäßig.“

Jugendliche räumten Müll gemeinsam weg

Pastor Dumont betont, dass sich bereits nach dem Ende der Party in den frühen Morgenstunden einige junge Besucher zusammengefunden hatten, um das Gelände am Dom von Müll und Scherben zu befreien. Auf Wunsch der Nachbarn, die sich von den Aufräumarbeiten morgens gegen 7 Uhr gestört fühlten, habe man damit aber zunächst wieder aufgehört. Im Laufe des Tages trommelten Jugendliche aus der Pfarrei dann Helfer aus ihrem Bekanntenkreis zusammen und reinigten den Platz dann gemeinsam. Als die Gottesdienste zu Heiligabend begannen, sah es rund um den Dom wieder sauber aus.

Auch innerhalb der Pfarrgemeinde habe das vermüllte Domumfeld für Ärger gesorgt, berichtet Dumont und fügt bedauernd hinzu: „Der Ärger trifft leider oft die Falschen“ – nämlich die Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für den „Tresor“ engagieren und daher selbst ein großes Interesse daran haben, negative Auswüchse zu verhindern.

Von unserer Redakteurin Martina Koch