Die Verbandsgemeinde Maifeld verzeichnet seit Jahren einen kontinuierlichen Bevölkerungszuwachs. Auch in Polch wird daher händeringend nach neuem Wohnraum gesucht. „In letzter Zeit werden immer wieder Anfragen an die Verwaltung nach Bauplätzen zur Errichtung von Neubauten herangetragen“, so Bürgermeister Gerd Klasen. Nördlich der Maifeldhalle im Bereich zwischen der Asperlerstraße und der Heinz-Gries-Straße soll daher nun zeitnah mit einem weiteren Baugebiet für Entlastung gesorgt werden. Die rechtliche Grundlage schuf jetzt in seiner jüngsten Sitzung der Stadtrat, der einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem Namen „Alter Sportplatz“ votierte.

Der alte Hartplatz an der Asperlerstraße in Polch ist stark sanierungsbedürftig und soll künftig einem Neubaugebiet weichen. Sollte eine Förderung durch das Land zustande kommen, könnte ein Ersatz in Form ...

Lesezeit für diesen Artikel (394 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.