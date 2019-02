Mehr als 300.000 Euro kostet die Renovierung des Kanals in der Andernacher Rheinstraße, in den Arbeiter einer anliegenden privaten Baustelle Ende des vergangenen Jahres Beton laufen ließen und ihn daraufhin verstopften. Das gab die Stadt auf Nachfrage der Rhein-Zeitung bekannt. Bis zuletzt waren Anwohner durch die Sanierungsarbeiten eingeschränkt worden. Ende der Woche sollen vorerst die letzten Arbeiten abgeschlossen sein.

„Ein solcher Vorfall ist in Andernach bisher einmalig“, sagt Stadtsprecher Christoph Maurer. Nachdem der Beton den Abwasserkanal in der Rheinstraße verstopft hatte, waren elf Haushalte vom regulären Abwassernetz abgetrennt. In ...