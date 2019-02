Auch in der Bäckerjungenstadt steuert die fünfte Jahreszeit auf ihren Höhepunkt zu. Wer den traditionellen Schul- und Veddelzug miterleben wollte, der musste sich dieses Mal sputen: Bereits am Freitag machten sich 620 bunt kostümierte Schüler der Grundschulen St. Peter, St. Martin und Hasenfänger, Lehrer, Eltern und viele ehemalige Schüler in Begleitung des Panikorchesters vom Gelände der Grundschule St. Peter auf den Weg in Richtung Marktplatz – vorneweg Organisator und Hausmeister Matthias Busenkell mit „De decke Trumm“.

Dass das närrische Spektakel schon eine Woche vor der heißen Phase des Karnevals über die Bühne ging, ist den Winterferien geschuldet. Um den Schul- und Veddelzug zu retten, hatte man ...

Lesezeit für diesen Artikel (458 Wörter): 1 Minute, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.