Die Geschäfte der Andernacher Innenstadt sollen ab April jeweils am ersten Freitag des Monats von 18 bis 22 Uhr ihre Pforten öffnen, zusätzlich sorgt ein Kulturprogramm auf den Straßen und Plätzen für Unterhaltung – „First Friday“ nennt sich die Veranstaltungsreihe, für die der Vorstand der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) um die Vorsitzende Mehtap Turan seit November die Gewerbetreibenden der Stadt zu begeistern versucht. Offensichtlich mit Erfolg: Zu einer Infoveranstaltung trafen sich kürzlich deutlich mehr Interessierte im Ratssaal, als noch bei der ersten Projektvorstellung an gleicher Stelle vor wenigen Monaten.

„Es kamen noch Händler dazu, die erst distanziert waren“, freut sich die AAA-Vorsitzende Turan. Cara Küpper, die seit Januar als Halbtagskraft an der Organisation des First Friday mitwirkt, warb in ...