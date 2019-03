Wenn ein ambitionierter Chor das Licht erblickt, der weder von der Kirche noch von einem zahlungskräftigen Hauptsponsor getragen wird, ist das ein Grund zur Freude. Wenn die Idee, etwas anders zu machen als die anderen etablierten Ensembles am Ort, dann auch noch gelingt, ist das etwas Besonderes. Und wenn dieser Klangkörper dann sogar 25-jähriges Bestehen feiern kann – dann ist das tatsächlich ein Grund zum Feiern. Das Schönste an diesem Jubiläum, dass der Kammerchor Koblenz in diesem Jahr begeht: Die Sängerinnen und Sänger stoßen nicht für sich in der stillen Kammer auf ihr Durchhaltevermögen an, sondern zeigen im Festjahr ein besonders vielseitiges Programm.

Festlich-barock in der Florinskirche Los geht es am Sonntag um 17 Uhr in der Florinskirche mit einem „barocken Dreiklang“: Werke von Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber und Jan Dismas ...

