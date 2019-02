Der im Bahnhof in Unkel in der Nacht auf Donnerstag lichterloh in Brand stehende Güterzug hat für erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr in der Region gesorgt. Während durch den beträchtlichen Schaden an der Oberleitung zwischen Rhöndorf und Linz keine Züge mehr fahren können und Busse eingesetzt werden müssen, gilt es auch in Koblenz, sich auf geänderte Fahrzeiten oder Zugausfälle einzustellen. Die RZ hat sich am Koblenzer Hauptbahnhof umgeschaut.

Ein Blick auf die Anzeigentafel im Bahnhof macht das Ausmaß der Auswirkungen schon deutlich: Fast alle Züge verkehren nicht regulär. In Linz beginnen und enden die Züge nach und aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (263 Wörter): 1 Minute, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Bilder zum Thema Bildergalerie Großbrand im Bahnhof Unkel: Güterwaggons in Flammen

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.