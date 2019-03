Vielleicht kennen Sie ja die Situation: Sie kommen an die Stelle zurück, an der sie Ihr Auto abgestellt haben, aber das Auto ist weg. Zuerst können Sie sich nicht erklären, wo es abgeblieben ist, dann stellt sich raus: Es wurde abgeschleppt. So ähnlich muss sich auch Norbert Holzke aus Dieblich gefühlt haben. Nur war nicht sein Auto weg, sondern zwei seiner Nussbäume. Und diese hatte er nicht gerade mal abgestellt, sondern vor mehr als 50 Jahren mit seinem Vater gepflanzt. Inzwischen ist klar, wer die Bäume gefällt hat und warum. Über die Frage, ob das so in Ordnung war, gibt es Streit.

Beteiligt an diesem sind Norbert Holzke und die Ortsgemeinde Dieblich. Diese hatte nämlich die Fällung der Bäume in Auftrag gegeben. Und zwar laut einem Schreiben von Bürgermeister Andreas Perscheid an ...

Lesezeit für diesen Artikel (693 Wörter): 3 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.