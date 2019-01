Die Universität Koblenz-Landau ist die zweigrößte Uni im Land: Dennoch war man mit dieser Doppelkonstruktion weder an Rhein und Mosel noch in der Südpfalz ganz zufrieden. Seit mehr als 20 Jahren werden daher immer wieder Rufe laut, die beiden Standorte zu trennen und separat zu entwickeln. Jetzt scheint der lang gehegte Traum endlich in Erfüllung zu gehen. Allerdings müssen noch viele Punkte geklärt werden. So ist völlig offen, was aus dem Präsidialamt in Mainz wird. Dort sitzen immerhin die Chefin und ihr Stab.

Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden Standorte hat es schon öfter gegeben. Doch stets dementierte die Hochschulleitung. Auch Prof. Dr. May-Brit Kallenrode blieb auf Kurs. Beide Standorte gemeinsam entwickeln ...

Lesezeit für diesen Artikel (476 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.