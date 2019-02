Die Karnevalssession hat ihren ersten Höhepunkt hinter sich: Am Schwerdonnerstag haben wieder Tausende Frauen und, ja, selbstredend auch viele Männer auf den Straßen und in den Sälen gefeiert. Rathäuser wurden erstürmt und zahllose Krawatten abgeschnitten, die Möhnen zogen durch die Gemeinden und feierten bei ihren Sitzungen. Spätestens jetzt gilt: Für ein letztes närrisches Karnevalswochenende und natürlich für den Rosenmontag sind die Narren bereit.

Eine bange Frage, die sich wohl so manche Karnevalisten vorher gestellt haben: Sorgen die Winterferien wirklich dafür, dass in diesem Jahr weniger los ist in der Fastnacht als sonst? Immerhin ...