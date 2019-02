Der Brand eines Güterzuges in Unkel hat für viel Gesprächsstoff und Diskussionen über die Sicherheit des Transportes auf der Schiene gesorgt. Dass solche Unglücke natürlich nicht nur auf der hochfrequentierten Rheinstrecke, sondern auch auf anderen Strecken geschehen und unter Umständen auch Menschen zu Schaden kommen können, darauf weist nun die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm im Moseltal (BIGBIM) hin. Sie fordert daher „umfassende Sicherheitsmaßnahmen im Güterbahnverkehr“.

„Bahnunglücke wie das von letzter Woche in Unkel sind kein Einzelfall. So gab es an der Moselstrecke in den letzten Jahren mehrere Zugentgleisungen. Es war bloßes Glück, dass dabei bisher ...