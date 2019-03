So sieht es in vielen Stadtteilen aus: Wenn beispielsweise freitags die gelben Säcke abgeholt werden, dann stellen die allermeisten Bürger diese schon am Donnerstagabend raus. Bestenfalls. Denn viele Säcke stehen auch schon am Nachmittag oder gar am Vormittag oder am Vortag da. Und wenn es – wie in den vergangenen Tagen – häufig stürmt, dann wird der Müll durch die Straßen gewirbelt, beobachtet unter anderem Christian Altmaier (fraktionsloses Stadtratsmitglied).

Aber auch sonst wird der Müll schnell verteilt, schreibt er in einer Mail an die RZ: „In Lützel berichteten mir Anwohner, dass da dann Krähen die Säcke aufhacken und der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.