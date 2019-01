Traditionell gelten sie schon lange als der beste Freund des Menschen, doch Haustiere haben heute einen spürbar anderen Stellenwert als in früheren Zeiten. Ablesbar ist die gestiegene Bedeutung in vielen Angeboten vor allem für Vierbeiner, die sich Herrchen und Frauchen zum Teil einiges kosten lassen. Ein neuer Trend, der boomt, bezieht sich jedoch nicht auf das Leben, sondern den Tod: Tierbestattungen nehmen stetig zu. Die RZ hat sich in der Region umgeschaut.

Die überwiegende Mehrheit der Tiere, die eingeäschert werden und zu Hause einen besonderen Platz finden, sind Hunde. „90 Prozent der Tierhalter, die sich bei uns melden, haben einen Hund“, berichtet ...

