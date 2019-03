„Das Ausstellungsmotto war an einen berühmten Film angelehnt: Vom Winde verweht.“ Messe-Veranstalter Marco Koenitz reagiert mit Gelassenheit und Humor darauf, dass die Ausstellung RheinlandBau & Garten am Sonntagnachmittag frühzeitig beendet werden musste. Denn das ist das Wichtigste: „Es ist niemandem etwas passiert, und Besucher und Aussteller haben sehr entspannt und positiv darauf reagiert, dass wir früher Schluss machen mussten.“

Der Sturm traf die Verantwortlichen nicht unerwartet: „Wir waren am Sonntag regelmäßig in Kontakt mit der Feuerwehr, weil von ihnen die verlässlichsten Wetterprognosen zu bekommen sind“, sagt Marco Koenitz am ...