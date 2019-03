Jedes Jahr geben sich Hunderte in Koblenz das Jawort. Doch wann sind eigentlich die beliebtesten und unbeliebtesten Tage, um sich zu trauen? Das Standesamt Koblenz berichtet, dass 2018 644 Paare in der Stadt geheiratet haben. Zum Vergleich: 2017 waren es nur 593.

Die Mehrzahl der Eheschließungen findet in den Monaten April bis Oktober und im Dezember statt. In den Monaten Januar bis März und im November wird am wenigsten geheiratet. Der stärkste ...