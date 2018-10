Von Spaziergang nicht zurückgekehrt: Große Suchaktion nach 76-Jährigem in Koblenz-Lützel

Eine großangelegte Suchaktion läuft seit Sonntagmorgen in Koblenz-Lützel: Vermisst wird ein 76-jähriger Mann aus dem Brenderweg, der zu einem Spaziergang aufgebrochen war, aber nicht zurückkehrte.

Der Polizeihubschrauber in Aktion. Symbolbild: Sascha Ditscher

Bereits am Samstag wurde der Mann gegen 23 Uhr als vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Absuche seines üblichen Spazierweges und möglicher Anlaufpunkte verlief bislang ohne Erfolg.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 76-jährige aus der Türkei stammende Mann wie nahezu jeden Tag am Samstag gegen 14 Uhr zu seinem Spaziergang im Bereich Koblenz-Lützel aufgebrochen, kehrte jedoch nicht nach Hause zurück. Bislang gibt es keine Erkenntnisse, wo er sich aufhalten könnte.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,68 Meter groß, trägt einen Sonnenhut, dunkelblaue Jeanshose, braune Latschen, hat einen Oberlippenbart und grau melierte Haare. Er kann leicht verwirrt wirken und ist nur eingeschränkt orientiert. Derzeit sind neben den Familienangehörigen auch Angehörige der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und der Polizei, unter anderem auch mit Hubschrauber und Booten entlang der Flussufer an der Suche beteiligt. Bei Hinweisen auf die gesuchte Person wird gebeten, sich mit der Polizei in Koblenz Metternich unter Telefon 0261/103 2910 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.