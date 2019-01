Insgesamt 129 Vogelfreunde aus Koblenz und der Region haben sich an der Aktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) im Januar beteiligt und akribisch eine Stunde lang die verschiedenen Vogelarten in ihrem Garten gezählt.

Das Ergebnis: In der kurzen Zeit gab es 3312 Vogelsichtungen. Am häufigsten wurde dabei der Haussperling registriert. In etwa der Hälfte aller 97 Gärten wurde er gesehen – insgesamt 531-mal. ...