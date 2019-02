Der brutale Angriff auf die Shisha-Bar „Zweite Heimat“ am Florinsmarkt ist von mehreren Kameras aufgezeichnet worden. Die Filme wurden jetzt im Prozess gezeigt. Insgesamt sind 14 Männer im Alter von 16 bis 37 Jahren angeklagt, an der Attacke beteiligt gewesen zu sein, zehn von ihnen sind Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Die Aufnahmen, die nur wenige Sekunden dauern, veranschaulichen, wie schnell und skrupellos die Angreifer vorgegangen sind.

Ein Video beginnt. Über die Straße am Florinsmarkt, die viele Menschen nutzen, um von der Balduinbrücke in die Innenstadt zu gelangen, stürmen an diesem Abend mehrere maskierte Männer in die ...