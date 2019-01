Die Arbeit von Staatsanwalt Thorsten Kahl ist mit dem Auftakt des Shisha-Bar-Prozesses nicht beendet: Der Ankläger gegen die 14 teils jungen Männer, die zurzeit vor Gericht stehen, ermittelt weiter rund um den brutalen Überfall. Das hat unsere Zeitung am Rande des Prozesses erfahren. Wir wollten von ihm wissen, was aus den ursprünglich 30 Beschuldigten geworden ist, von denen noch im Sommer die Rede war. Der brutale Überfall soll im Auftrag des untergetauchten Präsidenten der rockerähnlichen Vereinigung Guerilla Nation Neuwied verübt worden sein. Nach der Attacke hatte es Razzien durch das SEK in Neuwied und Kaltenengers gegeben.

Der Staatsanwalt berichtet, dass nur noch gegen Personen ermittelt wird, die nicht direkt am Überfall beteiligt gewesen sein sollen. Die mutmaßlichen 14 Akteure wurden angeklagt,

