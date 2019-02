Traurige Nachricht: Vermisster 59-Jähriger aus Waldesch ist tot

Die Polizei hatte sich am Donnerstagmittag an die Öffentlichkeit gewandt und gefragt, wer Hinweise zu einem 59-Jährigen Mann aus Waldesch machen kann, der seit Montag vermisst wurde. Wenig später kam dann die traurige Nachricht.

Ersten Ermittlungen zufolge besuchte der 59-Jährige am Samstagabend (9. Februar 2019) die Gaststätte "Königsbacher Treff" in der Löhrstraße in Koblenz. Nach Zeugenaussagen ist der Mann anschließend um 20.32 Uhr mit der Buslinie 620 vom Koblenzer Hauptbahnhof (evtl. erfolgte der Einstieg aber auch an der Haltestelle Löhr-Center) in Richtung Waldesch gefahren.

Der Busfahrer konnte sich daran erinnern, dass der Mann an der Haltestelle "Waldesch Hünenfeld Bundesstraße" gegen 20.45 Uhr ausgestiegen ist. Mit ihm haben auch drei Frauen den Bus verlassen. In welche Richtung die Personen gegangen sind, konnte der Zeuge nicht sagen.

Seither wurde der 59-Jährige nicht mehr gesehen. Die Kripo Koblenz suchte öffentlich nach Zeugen.

[Update, 15.42 Uhr]: Traurige Nachricht: Der vermisste 59-Jährige ist tot. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde die Leiche in der Nähe der Bushaltestelle Waldesch Hühnenfeld durch die Polizei gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen muss von einem Unglücksfall ausgegangen werden. Fremdverschulden wird ausgeschlossen, heißt es von der Polizei.