Der Weg für eine Sanierung der Dernbacher Katharina-Kasper-ViaSalus-Gesellschaft ist jetzt frei. Das Amtsgericht Montabaur hat am Dienstag dem Antrag der Unternehmensgruppe zugestimmt, das Insolvenzverfahren in vorläufiger Eigenverwaltung anzuordnen. Diesen Schritt hatte zuvor ebenfalls der Gläubigerausschuss in einer Stellungnahme empfohlen. Das Gericht entschied zudem, dass der Kölner Rechtsanwalt Rainer Eckert als vorläufiger Sachwalter das Verfahren im Sinne der Gläubiger überwachen soll. Der Jurist wurde zudem damit beauftragt, das Vorliegen eines Insolvenzgrundes zu prüfen, teilte das Amtsgericht mit.

Von der Insolvenz betroffen sind rund 3200 Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen. In der Stadt Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz arbeiten rund 275 Beschäftigte in ViaSalus-Einrichtungen. Zusammen 110 Mitarbeiter ...

Lesezeit für diesen Artikel (495 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

