Die BDH-Klinik für neurologische und medizinisch-berufliche Rehabilitation in Vallendar hat einen neuen ärztlichen Direktor. Der Neurochirurg Dr. Guido Ketter, der bereits seit Jahresbeginn in der Klinik arbeitet, wurde in Anwesenheit des BDH-Bundesvorstands vom Vallendarer Geschäftsführer Thomas von Kessel offiziell ins Amt eingeführt. Der bisherige Chefarzt Dr. Raimund Weber wurde mit Dankesworten und unter herzlichem Beifall der Mitarbeiter verabschiedet.

Ketter hat nach seinem Abitur am Koblenzer Cusanus-Gymnasium 1985 in der Vallendarer Klinik ein dreimonatiges Praktikum absolviert. „Das hat mich motiviert Medizin zu studieren“, erklärte der neue Chefarzt. Seine Facharztausbildung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.