Der Prozess um den brutalen Überfall auf die Shisha-Bar Zweite Heimat am Florinsmarkt geht unterhaltsam weiter. Am Donnerstagvormittag sollte der 32-jährige Wirt als Zeuge aussagen, der bei der Attacke am 3. Januar 2018 mit einem Messer verletzt worden war. Er tauchte aber nicht auf. Sein Anwalt Cem Ilhan berichtete, dass sein Mandant verhindert sei und nicht kommen kann. Staatsanwalt Thorsten Kahl erklärte: „Die Staatsanwaltschaft führt ein neues Ermittlungsverfahren gegen ihn.“ Der 32-Jährige wird gesucht. Sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Was ihm vorgeworfen wird, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Anfrage unserer Zeitung noch nicht beantwortet.

Vom Parkplatz am Florinsmarkt in der Altstadt schaut man direkt auf die Shisha-Bar Zweite Heimat, die sich links und rechts hinter der Eingangstür erstreckt. Beim Überfall vor einem guten Jahr ...

Lesezeit für diesen Artikel (448 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.