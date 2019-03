Wer am Montagmorgen mit dem Auto in der Region um Koblenz unterwegs war, der bekam die Auswirkungen von Sturmtief „Bennet“ deutlich zu spüren. Starke Böen von der Seite erschwerten insbesondere auf Brücken oder Autobahnen das Geradeausfahren. Zudem wurden immer wieder Büsche oder Äste über die Fahrbahn geweht. Hier und da stürzten auch Bäume auf die Straße. Die Zahl der Einsätze hielt sich für Polizei und Feuerwehr aber in Grenzen.

Richtig viel zu tun bekam die Feuerwehr allerdings in Bendorf. Gegenüber dem AWO-Seniorenheim in der Vierwindenhöhe stürzte am Morgen etwa ein Baum auf ein geparktes Auto. Verletzt wurde dabei aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (340 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.