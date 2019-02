Der Güterzugbrand in Unkel hat ein Problem in den Fokus gerückt, das bisher rund um die Bahnlärmdiskussion im Rheintal kaum Beachtung fand: die Sicherheit bei Gefahrguttransporten. Spraydosen aus drei Güterwaggons sind bei dem Brand in Unkel in die Luft geflogen, Häuser mussten evakuiert, Anwohner in Sicherheit gebracht werden. In Unkel führt die Bahntrasse wie an vielen Orten am Rhein mitten durch die Stadt. Diesmal sind die Anwohner mit dem Schrecken davongekommen. Doch die Bürgerinitiativen warnen nach dem Unglück vor möglichen schlimmeren Szenarien.

Mit schweren Kränen hat die Bahn am Freitag die ausgebrannten Waggons von den Gleisen am Unkeler Bahnhof bergen lassen. Foto: Sabine Nitsch Gerd Kirchhoff sagt: „Es wäre der blanke Horror ...

Lesezeit für diesen Artikel (825 Wörter): 3 Minuten, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.