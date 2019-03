Griffelkasten und Schiefertafel treffen auf Smartphone und Tablet. Wie sehr sich die Welt verändert hat, sieht man nicht zuletzt an der Schule. Das hat auch der lebhafte Dialog gezeigt, der sich zwischen den Mädchen und Jungen der fünften Klasse der Realschule plus auf der Karthause und den Bewohnern des Seniorensitzes der Blindenhilfe Koblenz-Karthause entwickelt hat. Die beiden Nachbarn treffen sich regelmäßig im Rahmen des Projekts „Jung trifft alt“ zu einem gemeinsamen Nachmittag. Die RZ war bei dem jüngsten Termin dabei.

Wie war das damals in der Schule? Ganz anders. Und das ganz anders fängt schon beim Schulweg an. „Klar sind wir alle zu Fuß in die Schule gegangen, mitunter über ...