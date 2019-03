Eine Platzierung unter den Top 5 scheint für die Bundesligafußballer von Borussia Mönchengladbach in diesem Jahr zum Greifen nah. Wie das gelingen kann, hat die noch junge E-Sport-Abteilung des Traditionsvereins bereits vorgemacht: Im erstmals ausgetragenen Virtual-Bundesliga Club-Wettbewerb (VBL), an dem 22 Teams aus der 1. und 2. Bundesliga teilnahmen, landeten die Fohlen jetzt auf Platz 3. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte der Mülheim-Kärlicher Yannick Reiners. Der 24-Jährige ist seit Anfang des Jahres als Profi bei Gladbach unter Vertrag und kam bei insgesamt 14 Einzel- und 18 Doppelpartien der Saison zum Einsatz.

Gespielt werden die virtuellen Fußballpartien mit dem populären Computerspiel „Fifa 19“ des Entwicklers Electronic Arts (EA). Im eigenen vierköpfigen Team ist Reiners einer der Experten für die Spielkonsole Playstation 4. ...

Lesezeit für diesen Artikel (821 Wörter): 3 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.