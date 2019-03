Deutlich weniger Straftaten, aber eine höhere Aufklärungsquote: So fällt in aller Kürze die Kriminalstatistik des Koblenzer Polizeipräsidiums (PP) für 2018 aus. Ein Problem, das die Beamten seit zwei Jahren immer öfter beschäftigt, sind Verbrecher, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und so vor allem ältere Menschen um Hunderttausende Euro betrügen. Verbrecher, die auch vor dem direkten Umfeld von Top-Polizisten nicht Halt machen.

67.484 Straftaten insgesamt sind im Vorjahr im Bereich des Präsidiums angezeigt worden. Das sind 3320 Fälle weniger als 2017 und die wenigsten seit 1998. Auch in Sachen Aufklärungsquote freute sich ...

Lesezeit für diesen Artikel (763 Wörter): 3 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.