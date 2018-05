Pfaffendorfer Brücke: So plant die Stadt Koblenz den Neubau ab 2019

Der komplette Neubau einer Brücke ist auch für Bauprofis etwas Besonderes. Die Stadt Koblenz plant genau dies bei der Pfaffendorfer Brücke. Jetzt wurden Details bekannt.

Die Planungen für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke nehmen langsam Konturen an. Das große Bauvorhaben hat Peter Schwarz, Leiter der Abteilung Straßen- und Brückenbau, nun den Kommunalpolitikern im zuständigen Ausschuss vorgestellt. Details, wie die Brücke aussehen wird und wie viel der Neubau kostet, sind noch nicht geklärt. Denn vorher müssen viele Punkte abgearbeitet werden, die in einem sogenannten Planfeststellungsverfahren geregelt sind.

Die Pfaffendorfer Brücke im Wandel der Zeit: Blick ins RZ-Fotoarchiv 1 von 12 Die Koblenzer Pfaffendorfer Brücke bei Nacht. Fotografiert von RZ-Leser Jan von Uxkull-Gyllenband aus Koblenz. 04.02.2015 Foto: Jan von Uxkull-Gyllenband 2 von 12 Sanierungsarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke 2013 Foto: Denise Remmele 3 von 12 Die 2008 entdeckten Brückenschäden. Foto: RZ Archiv 4 von 12 Pause beim Bau der Behelfskonstruktion, die vorübergehend die Pfaffendorfer Brücke ersetzte. Die Arbeiten begannen bereits Anfang 1946. Die Behelfskonstruktion wurde etwa 20 Meter versetzt aufgebaut (stromaufwärts). Sie konnte bereits am 14. Juli 1946 genutzt werden.



Foto: Stadtarchiv Koblenz 5 von 12 Pfaffendorfer Brücke. Aufnahmejahr ca. 1932. Foto aus einem Album der Familie Johann Meudt in Koblenz. Leserzusendung von Wolfgang Springer. Foto: Gemeinfrei 6 von 12 Blick von Ehrenbreitstein über den Rhein mit Schiffsbrücke und Pfaffendorfer Brücke. Aufnahmejahr um 1934. Foto aus einem Album der Familie Johann Meudt in Koblenz. Leserzusendung von Wolfgang Springer. Foto: Gemeinfrei 7 von 12 Das Dornier-Flugboot Do X wassert (landet) am 3. Oktober 1932 in Koblenz auf dem Rhein und unterfliegt dabei die Pfaffendorfer Brücke. Leserzusendung von Hugo Krämer Foto: Gemeinfrei 8 von 12 Die von 1862 bis 1864 errichtete Pfaffendorfer Brücke war zunächst als Eisenbahnbrücke konzpiert worden. Quelle: Stadtarchiv Koblenz / 1863 Foto: Stadtarchiv Koblenz 9 von 12 Die Pfaffendorfer Brücke um 1870.



Foto: Carl Heinrich Jacobi / Quelle: Stadtarchiv Koblenz 10 von 12 Ein Bild aus dem Jahr 2008: Damals wurden gravierende Schäden an der rechtsrheinischen Rampe entdeckt. Foto: Wolfgang Lucke 11 von 12 Die Pfaffendorfer Brücke ist die älteste Brücke über den Rhein in Koblenz. Sie ermöglicht die Rheinüberquerung der Bundesstraße 49 (B 49) und verbindet die Innenstadt mit den Stadtteilen Pfaffendorf und Ehrenbreitstein.



Die grundsätzlichen Aspekte beim Neubau zeichnen sich aber bereits ab. Wir beantworten acht aktuelle Fragen dazu:

1 Warum ist der Neubau der Brücke nötig?

Die Brücke ist derzeit noch sicher, es muss niemand Angst haben, drüberzufahren, versichert Peter Schwarz. Aber sie ist – obwohl sie „erst“ rund 65 Jahre alt ist – sehr geschädigt und muss nun einfach bald ersetzt werden. 2019 soll der Neubau beginnen. Das war zunächst früher geplant, aber es gab langwierige Vorplanungen, die erfolgen mussten. Die Bauzeit wird etwa drei Jahre betragen.

2 Müssen Autofahrer in der ganzen Bauzeit auf die Brücke verzichten?

Natürlich nicht, das wäre verkehrstechnisch eine Katastrophe. Geplant ist, die Brücke direkt neben der alten zu bauen (und zwar auf der Seite Richtung Festung Ehrenbreitstein, von Pfaffendorf kommend also rechts). Wenn die neue Brücke so weit fertig ist, soll sie an die Zufahrten der alten Brücke angeschlossen werden. Das ist ein bisschen knifflig, weil es dadurch an den Ufern zu einer etwas kurvigen Verkehrsführung kommen muss.

3 Wird es dadurch zu Behinderungen kommen?

Peter Schwarz ist zuversichtlich, dass man den Verkehr mit Tempo 50 zulassen kann. Allerdings wird in dieser Übergangsphase, wenn der Verkehr auf der neuen Brücke läuft, die aber nicht an ihrem endgültigen Standort ist, der Verkehr auf drei Spuren geführt werden müssen. „Wir wechseln das zur Rush Hour, also morgens zwei Spuren rein und abends zwei raus“, sagt Schwarz. Er ist überzeugt, dass damit die größten Probleme gelöst werden können.

4 Und wie kommt die Brücke an ihren alten und endgültigen Standort?

Es wird wieder einmal geschoben, damit konnten die Koblenzer Ingenieure ja bei der Europabrücke sehr gute Erfahrungen sammeln. Während der Verkehr auf der neuen Fahrbahn läuft, wird die alte Brücke abgerissen, und ihre Stützen werden ertüchtigt. Wenn all das erledigt ist, wird der obere Teil der Brücke von den Behelfsstützen an ihre endgültige Stelle an der alten Brücke geschoben.

5 Und dabei gibt es gar keine Sperrungen?

Doch, in dieser Phase muss die Brücke einmal komplett gesperrt werden – und vermutlich auch nicht nur für 48 Stunden, wie bei der Schiebung der Vorlandbrücke an der Europabrücke, sondern einige Tage oder sogar eine Woche. Denn das Stück ist mit rund 500 Metern auch erheblich länger als die November 2015 geschobene Vorlandbrücke.

6 Noch weiß man nicht, wie die neue Brücke aussehen wird, aber gibt es schon ein paar Rahmendaten?

Klar ist schon jetzt, dass sie nicht sehr hoch sein kann, da sie sonst eventuell auf Kritik bei der Unesco stoßen würde. Es wird wohl eine Stahlbrücke mit einer dünnen Betonplatte werden, viel mehr weiß man aber noch nicht. Sie wird 23,50 Meter breit sein und damit 3,50 Meter breiter als bisher. An den Fahrbahnbreiten wird sich wenig ändern, weil die ja auch zu den Anschlüssen an den Ufern passen müssen. Aber der Rad- und Fußweg auf beiden Seiten soll mit je 4,50 Metern erheblich breiter werden und so auch bequem den Radverkehr in beide Richtungen zulassen. Außerdem soll der Zuweg für Fußgänger und Radfahrer bequemer und behindertengerecht werden.

7 Was wird jetzt bei dem anstehenden Planfeststellungsverfahren geregelt?

Es geht darum, herauszufinden, wen der Neubau alles betrifft, und für eventuell auftretende Probleme möglichst gute Lösungen zu finden. Das gilt in diesem Fall zum Beispiel für das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen, das auf der Pfaffendorfer Seite einen Standort hat. Der muss umgesiedelt werden, da für die Bauzeit die Fläche benötigt wird. Es betrifft auch Parkplätze am Schloss, die zum Teil während der Bauzeit wegfallen. Und es betrifft Naturschutzaspekte.

8 Kann es denn passieren, dass das Bauprojekt durch in der Brücke lebende Fledermäuse gefährdet wird?

Nein, das kann nicht passieren. Die Abstimmungen mit den Behörden laufen sehr akribisch. Tatsächlich leben in der Brücke mit dem großen Mausohr und der Zwergfledermaus zwei seltene Arten, aber diese werden behutsam umgesiedelt, so Peter Schwarz. In der neuen Pfaffendorfer Brücke können sie dann später wieder angesiedelt werden. Das Gleiche gilt im Übrigen für Zauneidechsen, die in der Brücke leben.

Von unserer Redakteurin Doris Schneider