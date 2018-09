Stadtführungen zu verschiedenen Themen gibt es in Koblenz eine ganze Menge. Nun hat das städtische Kultur- und Schulamt die Formen der Stadterkundung um eine weitere Variante ergänzt: den Brunnenparcours. Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz erläutert beim Rundgang im Gespräch mit unserer Zeitung: „Als eine Stadt an zwei Flüssen wird Koblenz seit Jahrtausenden in seinem Rhythmus von dem Element Wasser bestimmt.“ Theis-Scholz betont, dass die Brunnen in Koblenz eine lange Tradition haben. Ursprünglich dienten sie der Wasserversorgung. Später kamen die ersten Wasserleitungen hinzu. „Neuere Brunnen stellen die Geschichte oder das wirtschaftliche und kulturelle Leben der Stadt dar.“

